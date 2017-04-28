美國阿肯色州27日以注射死刑處決8天以來第四名死囚。這名犯人生前曾因謀殺一名啦啦隊員被判終身監禁，之後又在逃獄時殺死兩人。

在阿肯色州的康明斯監獄(Cummins Unit prison)，現年38歲的肯尼斯．威廉斯(Kenneth Williams)於下午11時5分(格林威治時間4時5分)宣告死亡。

阿肯色州到這個月之前已有12年未執行死刑。除了27日的處決行動，4月20日以來另有3人已被處死。

阿肯色州現已沒有計畫處決更多死囚。該州原先計畫要在4月份，於11天內處死8人，這將使得阿肯色州成為美國自1976年恢復死刑以來，在最短時間內處決最多人的州。但有4人已獲不同法院判決延緩處死。