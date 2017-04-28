雞蛋含超標戴奧辛 撲殺4萬多隻蛋雞中央社 (2017-04-28 13:51)
針對被驗出戴奧辛雞蛋的鴻彰畜牧場，彰縣府農業處以及動防所人員28日展開雞隻撲殺作業，4萬多隻雞先迷昏打包後焚燒。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 106年4月28日
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