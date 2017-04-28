5月腸病毒流行期 勤洗手別忘要擦乾中央社 (2017-04-28 13:51)
衛福部疾管署28日表示，腸病毒將於5月進入流行季，並在6月達到高峰。提醒家長和孩子要確實勤洗手，且洗完手一定要擦乾，才能確保病菌不殘留。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年4月28日
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