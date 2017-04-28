課綱延後1年上路 教長回答媒體提問中央社 (2017-04-28 13:50)
教育部長潘文忠（中）28日在教育部出席記者會正式宣布，十二年國教課綱將延後一年上路，大學考招連動改革期程，也相應延後實施。圖為潘文忠回答媒體記者相關提問。中央社記者吳翊寧攝 106年4月28日
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