教長重申考生權益 國中會考確定換考場中央社 (2017-04-28 13:50)
教育部因應年金改革團體5月20日凱道集會，臨時更換國中教育會考2考場，遭年改團體批評是「栽贓」。教育部長潘文忠（中）28日在教育部受訪表示，為避免擔心集會抗爭的變化，確定會更換考場。中央社記者吳翊寧攝 106年4月28日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
久病拖三年鬼門關走一回標靶治療助起死回生【中央網路報】
林奕含文武雙全 26歲過世網友不捨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》