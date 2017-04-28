教育部因應年金改革團體5月20日凱道集會，臨時更換國中教育會考2考場，遭年改團體批評是「栽贓」。教育部長潘文忠（中）28日在教育部受訪表示，為避免擔心集會抗爭的變化，確定會更換考場。中央社記者吳翊寧攝 106年4月28日