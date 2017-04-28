教長：十二年國教課綱 延後1年上路中央社 (2017-04-28 13:50)
教育部長潘文忠（右2）28日在教育部出席記者會正式宣布，十二年國教課綱將延後1年上路，大學考招連動改革期程，也相應延後實施。中央社記者吳翊寧攝 106年4月28日
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