台灣新銳作曲家林佳瑩（左2）以「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）奪得英國鋼琴家霍華德（William Howard）」（左1）發起的「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽首獎，26日晚間音樂會首演，中華民國駐英國代表林永樂（右2）到場聆聽。（駐英代表處提供） 中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年4月28日