台灣作曲家林佳瑩 奪英國作曲比賽首獎中央社 (2017-04-28 13:50)
台灣新銳作曲家林佳瑩（左2）以「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）奪得英國鋼琴家霍華德（William Howard）」（左1）發起的「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽首獎，26日晚間音樂會首演，中華民國駐英國代表林永樂（右2）到場聆聽。（駐英代表處提供） 中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年4月28日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
- 優居家 鏡面雙門五格 廚房收納櫃
- Canon EOS M3 15-45mm+22mm 雙鏡組(公司貨)
- HUGO BOSS偏光太陽眼鏡 個性飛官款/銀#HB0648FS OJOUC
- 蜜雪兒mysheros 圓領格紋開襟上衣
- 彩糖鑽工坊 小確幸系列 10K金愛心鑽石戒指
- Cooler Master V750 750W 金牌全模組電源供應器
- GIORGIO ARMANI 新ARMANI紳士男性淡香水100ml
- CHOPARD太陽眼鏡 奢華鑲鑽飛官款(金-黑) #CPA66S 08FC
- 【Levis】Revel 低腰直筒輕磅丹寧牛仔褲 / 貓鬚
- BOK HDMI / USB / DIVX / MP4 DVD錄放影機(DVR-977)送東元
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
久病拖三年鬼門關走一回標靶治療助起死回生【中央網路報】
林奕含文武雙全 26歲過世網友不捨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》