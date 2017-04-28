台灣作曲家林佳瑩 奪英國作曲比賽首獎中央社 (2017-04-28 13:50)
來自台灣的新銳作曲家林佳瑩在300多件作品中脫穎而出，以「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）奪得英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽首獎。（林佳瑩提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年4月28日
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