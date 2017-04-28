來自台灣的新銳作曲家林佳瑩在300多件作品中脫穎而出，以「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）奪得英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽首獎。（林佳瑩提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年4月28日