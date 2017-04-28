十二年國教課綱 延後1年上路中央社 (2017-04-28 13:50)
教育部長潘文忠（中）28日在教育部出席記者會，宣布十二年國教課綱將延後一年上路，大學考招連動改革期程，也相應延後實施。中央社記者吳翊寧攝 106年4月28日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
- Carolan 愛戀物語-紫 加大六件式精梳棉兩用被床罩組
- 【acer】G247HYL 24型 IPS Full HD 廣視角 螢幕
- 石頭記 納財貔貅墬飾-飛天造形 碧玉
- 【Outdoorbase】綠野方舟羽絨保暖睡袋.雙拼睡袋_紫紅/草綠
- 【HERMES】愛馬仕之光女性淡香精(50ml)
- 【日本直人木業】Industry簡約生活80CM衣櫥-免組裝
- 【PRADA】經典浮雕LOGO水波紋皮革拉鍊長夾(粉紅)
- 【特靈】銀合金環保電瓶/電池 46B20L (含安裝)
- 【韓國Chef Topf】玫瑰鍋LA ROSE系列20公分湯鍋LL-20+26公
- Louis Vuitton LV M72412 Monogram 經典花紋羊毛絲綢披肩圍
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
久病拖三年鬼門關走一回標靶治療助起死回生【中央網路報】
林奕含文武雙全 26歲過世網友不捨【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》