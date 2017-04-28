長照2.0今年正式上路，為鼓勵年輕學子畢業後投入長期照顧服務工作，衛福部今天(28日)起於北、中、南各地舉辦「長照徵才博覽會」，除提供就業媒合機會外，也讓社會大眾藉此瞭解長照服務的多元面貌。出席博覽會的行政院政務委員林萬億表示，蔡英文總統緊盯長照進度，在各方資源逐漸到位後，政府有信心能夠把長照辦得更好。

長照人力缺口高達上萬人，為鼓勵年輕人投入長期照顧服務工作，並促進長照服務單位與學校產學合作，衛福部4月28日起到5月16日，分別在北、中、南地區舉辦「長照徵才博覽會」，提供人才招募與就業媒合機會。

出席台北場博覽會的衛福部次長呂寶靜表示，蔡英文總統期許長照「只許成功，不許失敗」，總統也指出，推動長期照顧就像蓋房子一樣，房子蓋的堅固，才能夠長期被使用；而長照這棟房子的基礎要穩固，除了要有充裕的服務資源，另外一個最大的支柱就是照顧服務員的投入。不過，過去照服員都是以中高齡者居多，政府目前已提高照服員的起薪達新台幣3萬2,000元，再加上加給可達3萬5,000元，並且順暢升遷管道，希望能有更多年輕人投入長照。呂寶靜：『(原音) 現在正在啟動的長照2.0需要更多的年輕朋友投入，投入這產業，投入這個服務業，今天舉辦這個活動，就是試圖縮短學校教育單位與用人的求才單位之間的落差。』

行政院政務委員林萬億致詞時則指出，蔡英文總統緊盯長照進度，每2週就找他報告推動情形。日前在立法院的支持下，通過了菸稅及遺贈稅做為推動長照財源，現在總共新台幣340多億元的「錢到手了」，接下來下最重要的就是充足長照人力資源，目前全國總共有45個學校、65個科系，每年訓練4,700多人，希望這些受過專業訓練的畢業生，都能投入長照行列。林萬億：『(原音) 我們希望未來這年輕的朋友們，這些科系的老師們，跟我們一起繼續努力，大家把長照的人力逐步的擴充，把長照訓練出來的年輕朋友留下來，大家一起努力，來把長照的服務能夠真正讓他推廣。』

博覽會現場也邀請台北市照顧管理中心的照管專員，現場示範長期照顧需求評估，讓民眾也可藉此瞭解長照服務的多元面貌與推動狀況。呂寶靜與林萬億一致強調，在各方資源到位、政府持續努力下，一定能把長照辦得更好。