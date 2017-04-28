英國鋼鐵人華麗升空 TED觀眾驚呆了中央社 (2017-04-28 12:24)
（中央社溫哥華27日綜合外電報導）研發出「鋼鐵人」飛行服的英國發明家布朗寧（Richard Browning）今天在溫哥華會議中心舉行的TED大會外面，在一大群觀眾面前升空飛行。
法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，布朗寧在享負盛名的TED大會利用裝在手臂和背上的推進器繞圈飛行，離地面一小段距離盤旋，讓現場觀眾看傻眼。
根據創作者，這件飛行服可以讓穿戴者推升到更高處、移動更快。
極限運動員和工程師布朗寧在大會開始前不久說：「根據假說，如果適當加強人類心智和身體，還可以達到一些相當酷的效果。」
前皇家海軍後備軍人布朗寧用6個超小型噴射引擎和特別設計的外骨骼機甲做出飛行器。裝有精密的抬頭顯示器的頭盔，會告知他燃料使用情況。
布朗寧8歲的兒子幫這套飛行服取名為「代達洛斯」（Daedalus），也就是為兒子伊卡洛斯（Icarus）製造翅膀的工匠。這套飛行服可垂直起降，布朗寧利用手臂控制方向和飛行速度。
布朗寧表示，飛行服飛行時速可輕鬆到達每小時321公里，高度達數千英尺。但為了安全起見，保持在較低的高度和低速。目前這套飛行服可不間斷飛行10分鐘左右。（譯者：中央社陳昱婷）1060428
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