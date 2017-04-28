火箭商務團隊曝周琦將簽約 火箭官方否認 詳情>>

日期:4月28日消息，昨日，休斯頓火箭的商務團隊負責人向部分中國媒體發佈消息，稱周琦即將加入火箭隊，並希望與各公司開始探討商務合作。正式這個消息源，讓多家媒體爆料火箭隊即將與周琦簽約。

858萬轉讓30%股權 籃協不再持有CBA公司股權 詳情>>

CBA公司實體化邁出了關鍵一步！據體育大生意記者獲悉，CBA公司臨時董事會近日通過重大決議：CBA公司頭號大股東中國籃協將所持有的30%股權以858萬人民幣的價格轉讓給CBA二十支球隊。如此一來，CBA每支球隊的持股份額從公司成立時的3.5%將增至如今的5%，CBA公司也就此順利實現國退民進。而在股權全部讓渡出來后，中國籃協將對CBA聯賽承擔監督職責，並陸續將CBA的競賽組織權也移交給CBA公司。毫無疑問，通過此番讓渡股權，中國籃協為包括中超在內的中國職業體育聯賽改革樹立了一個標杆，也充分展現出了新一屆中國籃協勇於自我改革的決心和誠意。

FIFA紀委會委員:恆大或遭罰款 空場重罰可能不大 詳情>>

27日，亞足聯正式發文，就25日晚香港東方主場對廣州恆大淘寶的亞冠小組賽期間，客隊球迷區存在不當行為及涉嫌歧視一事，向恆大俱樂部提出指控。根據《亞足聯紀律準則》，一旦被裁定歧視罪名成立，恆大俱樂部將會被判罰至少兩個亞冠主場比賽空場進行並罰款，涉事球迷將會被禁入足球比賽場館至少兩年。

帕托:不介意孫世林為我點讚 他停賽我感到很遺憾 詳情>>

作為權健陣中的「萬人迷」，前巴西國腳帕托在賽場內外的一舉一動都備受關注。儘管來華時間不長，但帕托正以最快速度融入天津的生活---喜歡吃包子、學跳廣場舞，還有騎自行車逛遍大街小巷，接地氣的帕托現在被很多球迷稱為「中超第一網紅」。在與江蘇蘇寧的比賽之前，帕托第一次向記者敞開了心扉。

巴薩搶下皇馬獵物！已達成加盟協議 不賤賣飛翼 詳情>>

「特奧-埃爾南德斯，OK了。」這是西班牙《每日體育報》周五的封面標題，該報在頭版透露，巴薩已經與特奧達成了協議，現在巴薩正與馬競商談轉會的最後細節。特奧的合同毀約金是2400萬歐元，眼下他被馬競租借到阿拉維斯，而巴薩俱樂部體育主管羅伯特喜歡特奧的多面手特製以及巨大的成長潛力。

亞洲國跳錦標賽落幕 中國隊共獲18金12銀15銅 詳情>>

烏茲別克時間4月27日晚，2017年亞洲國際跳棋錦標賽100格比賽全部結束，標誌著本屆亞洲國際跳棋錦標賽圓滿落幕。