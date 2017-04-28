日期:4月28日，西部季後賽首輪第6場，馬刺在客場以103-96戰勝灰熊，並以4-2晉級西部半決賽。半決賽中，馬刺將面對火箭，而這將是兩隊在時隔22年之後首次在季後賽中相遇。

馬刺和火箭上一次在季後賽中相遇，那還是1995年的西部決賽。那次，衛冕冠軍火箭以4-2淘汰馬刺並重返總決賽，而且完成了2連冠。

事實上，馬刺和火箭在季後賽歷史上一共只交手3次，而且馬刺都輸了。

自從1997年得到狀元秀蒂姆-鄧肯之後，馬刺迅速崛起，而且在長達20年的時間里一直都是聯盟頂尖強隊，並5次奪得總冠軍。

可惜的是，過去這22年裡，馬刺和火箭從未在季後賽中相遇。當然，主要問題還是在火箭這邊，畢竟過去20年裡，火箭在季後賽中的表現並不理想。 隨著火箭在季後賽首輪4-1淘汰雷霆，而馬刺今天以4-2淘汰灰熊，時隔22年之後，火馬大戰將再現季後賽。

（羅森）