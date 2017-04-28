西班牙車手阿隆索雖然也預感到下個月要參加的Indy500是項很盛大比賽，但周四，他承認自己判斷錯了——這項比賽比自己想像得還要盛大。

在周末參加了一場亞拉巴馬州的Indy賽車比賽后，面對俄羅斯大獎賽的記者，兩屆F1世界冠軍對美國車迷的興趣水平表示驚訝。

「可以肯定的是，這些日子后，Indy500的盛大程度以及觀眾對比賽的超級興奮度都在我心中加深了印象。」邁凱倫車手說，「在這3-4天里，我走在印第安納波利斯或芝加哥的機場里，每個人都會攔住我，跟我握手，祝我好運。那會兒就像是身在西班牙一樣。」

阿隆索將會錯過在5月28日同時進行的F1摩納哥大獎賽。他曾在那裡兩奪冠軍，不過為了獲得與已故的格拉漢姆-希爾的「三冠王」比肩的機會，放棄那場沒什麼希望的比賽或許是值得的。

英國人希爾也曾是2屆F1世界冠軍，同時他還是唯一一位贏得過F1摩納哥大獎賽、Indy500和勒芒24小時汽車耐力賽的人。

雖然對粉絲的反應很驚訝，但35歲的西班牙人表示他並沒有改變去挑戰Indy500的想法。

「我仍然能清醒地認識到，以那種速度和比賽狀況，駕駛這些賽車有多困難。」阿隆索說，「但我已準備好盡己所能儘可能多地學習，並希望成為有競爭力的選手。」

巴林大獎賽后，阿隆索立即就飛到了美國。在接下來的幾周，他為自己設定了一個嚴格的時間表。他將在下周返回大西洋彼岸訓練，隨後再回到家鄉參加F1巴塞羅那大獎賽。

上周末，由於紐約天氣不好，他回程的航班被取消了。但旅行問題並沒讓生活好轉。

「在機場呆了幾個小時，從芝加哥到米蘭，然後從米蘭到這兒（索契）。我今天（27日）早上才到，新聞發佈會後我就要去睡覺了。」

（月光）