《魔域》主創竟有可怕神技，團隊慘遭「虐待」北京新浪網 (2017-04-28 12:31)
《魔域》全新資料片「眾神之巔」即將於5月10日重磅公測！踏入神界，覺醒神技，窺破天啟，橫掃千軍！為了豐富玩家們的遊戲體驗，給玩家最震撼的視效、最舒爽的操作和最刺激的享受，遊戲團隊精益求精、日夜操勞……不斷改稿不停加班，甚至還被老大狂虐！但每一個人都無怨無悔無fuck可說！因為主策竟然擁有驚心動魄慘絕人寰的可怕神技能！無人可敵！公測前一大票員工被老大用眼神「虐殺」，慘不忍睹，下列視頻為證↓↓↓
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