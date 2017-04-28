據業內人員「電影守望者余泳」的微博消息，《哆啦A夢》2017年新劇場版《大雄的南極大冒險》已經通過審核，上映時間仍處於待定狀態。

而在這則消息發佈之後，很多興奮的哆啦迷們紛紛在評論區留言，用飽含激動的感嘆詞表達自己的心情。在去年引入國內的《新·大雄的日本誕生》收穫超高人氣和票房之後，這部劇場版能否繼續創造輝煌？讓我們拭目以待吧！

《哆啦A夢之大雄的南極大冒險》是《哆啦A夢》系列最新的劇場版，於2017年3月4日在日本上映，中國大陸現已通過審核，具體上映時間待定。本次劇情發生地點在南極，受不了盛夏酷熱的大雄等人在任意門的幫助下來到了南太平洋的冰山上，正當小夥伴們享受著愜意的涼爽時，他們突然發現了隱藏在冰層下面的巨大都市遺迹，並漸漸發掘到10萬年前的某些驚人秘密……