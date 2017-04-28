第三屆MSI季中邀請賽即將在巴西里約熱內盧打響，多達13支的冠軍隊伍將直接加入MSI冠軍的爭奪之中，使本屆的季中冠軍賽比以往更加激烈！

LPL的名額將在4月29日的決賽中，由WE與RNG激烈廝殺中誕生，虎牙直播將全程為各位玩家呈現這場電競的饕餮盛宴。

結果無論是WE的首度捧杯，還是RNG二次奪魁，下面這幾個隊伍都將成為LPL在MSI最大了攔路虎！

LCK：SKT戰隊

不可否認SKT是LPL的最大的攔路虎，也是本屆MSI季中邀請賽上最大的奪冠熱門。無論是EDG苦戰五局，勇奪首屆MSI季中邀請賽冠軍。還是RNG高開低走，止步四強，他們的對手都是SKT。

在LCK決賽中SKT更是3比0橫掃一直讓人看好的KT戰隊，火熱的狀態讓他們看起來不可阻擋。但再強大的對手也會有他的弱點，LPL唯有奮力一搏，打出自己的風采，才能贏得那一線生機。

NA LCS：TSM戰隊

有著北美邪教之稱的TSM他們回來了！TSM沒有辜負粉絲的希望，在NA LCS 決賽中與老冤家C9苦戰五局之後以3比2又一次站在世界舞台之上。

這一次的TSM沒有了我們熟悉當家AD大師兄Doubielift，但是Bjergsen在北美統治級的實力表現依舊是我們所警惕的，其ADCWildTurtle的實力也不容小覷，上單Hauntzer更是榮獲決賽MVP 。這隻新的TSM可能比去年更強。

EU LCS：G2戰隊

G2又來啦！在Fnatic王朝崩塌后，G2在歐洲建立了屬於他們的王朝。這是G2在EU LCS連續第三次奪得冠軍！但有趣的是G2是真正的「內戰王」，在EU LCS 所向披靡，人擋殺人，神擋殺神。

一到國際賽場就被花式吊打，任人揉捏。在去年MSI更是除了除了在外卡戰隊拿到兩分外，一分未得，最終2-8慘遭出局。但是如果G2打破這魔咒，將是冠軍的有力爭奪者！

LMS：閃電狼戰隊

去年的閃電狼讓人震驚！他們在小組賽雙殺SKT，但是最終連續輸給CLG和RNG后以小組第三進入半決賽，又在半決賽中3比1慘敗CLG后結束了他們首次的MSI之旅。

今年閃電狼在LMS決賽中3比1輕取老對手Ahq，帶著全新的姿態再一次站在MSI的舞台之上，他們將以更加縝密的狼群戰術獵殺那些看起來比他們更強大的隊伍。