《艾迪芬奇的記憶（What Remains of Edith Finch）》是一款充滿懸疑故事的遊戲，雖然有一些悲傷的基調，然而它卻並不恐怖。整款遊戲只需要2個多小時就能通關，整個過程猶如看電影一般，在充滿腦洞的魔幻場景中體驗一段奇異之旅。《艾迪芬奇的記憶》的沉浸式體驗相當令人感動，IGN給出了8.8分的評價。

評分：8.8 優秀

《艾迪芬奇的記憶》帶來了精彩的遊戲體驗，它擁有最棒的魔幻現實主義故事。

總評：

《艾迪芬奇的記憶》只花了小編兩個小時就通關了，然而馬上又重新打開遊戲開始遊玩。遊戲中的每一個細節都如此獨特和令人驚訝，雖然還沒來得及去吸收剖析這些信息，就進入了下一個場景。但最後，經過拼湊家庭的線索並看到最後的寓言之後，感受到了一種美麗而易碎的心境，即便面對死亡也散發著生命的氣息。

早先遊戲截圖：