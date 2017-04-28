任天堂今日公開了任天堂3DS掌機系列的最新款，擁有大屏幕同時又增加了攜帶性的「新任天堂2DS LL」。該掌機將於2017年7月13日發售，售價為14980日元。

全新的「新任天堂2DS LL」和3DS LL一樣可以進行摺疊，液晶屏幕的尺寸也和3DS LL相同但是重量更加輕，攜帶性提升了一個檔次。另外，「新任天堂2DS LL」支持3DS上超過1000個的所有遊戲，但是只能使用2D畫面。