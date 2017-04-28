任天堂新掌機2DSLL正式公開 將於今年7月公開發售！北京新浪網 (2017-04-28 12:35)
任天堂今日公開了任天堂3DS掌機系列的最新款，擁有大屏幕同時又增加了攜帶性的「新任天堂2DS LL」。該掌機將於2017年7月13日發售，售價為14980日元。
全新的「新任天堂2DS LL」和3DS LL一樣可以進行摺疊，液晶屏幕的尺寸也和3DS LL相同但是重量更加輕，攜帶性提升了一個檔次。另外，「新任天堂2DS LL」支持3DS上超過1000個的所有遊戲，但是只能使用2D畫面。
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