《討鬼傳2》中文劇情動畫賞析 討鬼傳2CG動畫一覽北京新浪網 (2017-04-28 12:41)
《討鬼傳2》中玩家將會扮演擁有特殊力量的武士，與同伴一起守護人類部落免受各類鬼怪的侵害，遊戲中除了刺激的戰鬥外，劇情是什麼意思也是大家所關注的，今天小編帶來「K宅桑」分享的《討鬼傳2》中文劇情動畫賞析，下面讓我們回顧一下這場獵鬼之旅吧。
序幕
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橫濱防衛戰
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時空之門
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戰鬥的烽火
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襲擊
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燈籠火光
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決裂
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內亂
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英雄歸來
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神垣巫女
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滿天星鬥
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