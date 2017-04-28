《討鬼傳2》中玩家將會扮演擁有特殊力量的武士，與同伴一起守護人類部落免受各類鬼怪的侵害，遊戲中除了刺激的戰鬥外，劇情是什麼意思也是大家所關注的，今天小編帶來「K宅桑」分享的《討鬼傳2》中文劇情動畫賞析，下面讓我們回顧一下這場獵鬼之旅吧。

序幕



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橫濱防衛戰



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時空之門



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戰鬥的烽火



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襲擊



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燈籠火光



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決裂



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內亂



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英雄歸來



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神垣巫女



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滿天星鬥



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