MLB／牛棚再次崩盤 巨人延長賽丟4分吞敗NOWnews今日新聞 (2017-04-28 12:02)
巨人和道奇的宿敵對決，雙方今天展開一場投手戰，9局打完仍呈現平手的局面，沒想到鏖戰至延長賽後，道奇利用巨人牛棚不穩的情況，單局拿下4分，終場也以5：1擊敗對手。
雙方本場比賽前9局打完靠著2位先發投手的出色表現，以1：1戰平。Julio Urias主投5又2/3局，僅被對手敲出4支安打，丟1分。而巨人Matt Moore更猛，7局僅被敲2安，可惜其中1支就是Corey Seager的全壘打，丟掉全場的唯一一分。
延長賽10局上，巨人牛棚不穩的老毛病又犯了，Cory Gearrin和Steven Okert上場後1個人都沒解決，就搞成滿壘的局面，接著代打的Andrew Toles敲出關鍵的超前分，接著Justin Turner也敲出安打，幫助球隊在該局打下4分，底定優勢。
巨人此役吞敗後，開季只拿到8勝15負的慘澹成績，和季初外界的預測有些落差，總教練Bruce Bochy賽後表示，木已成舟，接下來要做的就是盡力來調整，看能否盡速找回球隊狀態。
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