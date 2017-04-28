洋基隊日籍投手田中將大今天客場對紅襪隊之戰，用97球投出3安打完封勝，終場洋基3比0擊敗紅襪，贏得本季個人第3勝（1敗）。田中將大現已在主場6連勝，追平王建民2006年的紀錄，因此田中將大的下一步，將是打破建仔的紀錄。

近年來大聯盟各隊相當注意投手的投球數，因此已經很少見到完封的紀錄，陳偉殷對水手隊用100球投完7局沒被打出安打、無失分，就是因為投球數太多，失去挑戰「無安打、無失分」紀錄的機會。

今天田中將大的投球策略相當成功，用球數很精簡，只用了97球，主要在於他製造了許多滾地球出局，包括雙殺在內的27個出局數，有17個滾地球出局，占了65%，三振只有3個。而他的決勝武器是指叉球，紅襪隊打者面對這一球的出局數有11次，其中3次是三振，另8次是打出滾地球出局。

田中將大從去年開始，已在洋基主場投出6連勝的佳績，這是洋基隊搬到新球場之後的新紀錄。如果連同洋基老球場時期一起計算，上一個在主場投出6連勝佳績的投手就是王建民，建仔是在2006年投出這個紀錄。

洋基隊接下來將回到主場迎戰金鶯及藍鳥，按照先發輪值，田中將大應該會在台北時間5月3日對藍鳥隊先發，就看狀況正好的田中將大能否超越建仔的紀錄。