目前領跑車手積分榜的維特爾表示，他希望能終結梅奔在俄羅斯站的三年統治。

索契加入賽歷以來，梅奔拿到了所有的冠軍，漢密爾頓兩次，羅斯博格一次，而且在每一圈中都領先。

「看起來在這條賽道梅奔會很強。但是我覺得在上個賽季，法拉利在某些彎道感覺也不錯。我們賽車的基因是相似的，雖然規則發生了很大的變化。我相信我們在賽道上會表現出色的。」

「去年我們有些地方表現不佳，我希望今年能更加強大。」

記者問到維特爾如何看待漢密爾頓關於車隊指令的說法，維特爾說：「我覺得在過去兩個半賽季的比賽里，一切都是順其自然。」並拒絕對法拉利的車隊指令發表看法。

博塔斯在上一站比賽中兩次被要求讓過漢密爾頓，他表示會繼續遵守車隊指令。「如果我遇到了問題，或者我們有不同的策略，或者漢密爾頓卡在了我後面。只要車隊下了指令，我就會遵守的。因為我們是一個車隊，我們希望為車隊獲得最大的利益。」

（Mc.Dull）