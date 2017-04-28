2017上海高爾夫球大獎賽第四站4月21日在上海天馬鄉村高爾夫俱樂部開桿，本場比賽吸引了滬上高手球隊法拉利隊參賽，眾高手齊聚天馬，球員范育誠一路過關斬將，最終以總桿72桿，平標準桿的成績強勢奪冠。女將李麗以落後一桿的成績獲得亞軍，陸衛青則以73桿成績位居第三，同時成功晉級複賽的球員還有陳紅平、趙忠誠。

比賽日天氣晴好，球道草已經全面返青，然而時值春季，正是球場打孔的季節，球道和果嶺都有打孔，對於選手的發揮，應該說是有一定的影響。不過泰勒梅特別為參賽選手帶來最新款加西亞奪冠使用的推桿，讓大家嘗鮮，體驗王者的武器，就成為比賽的積極因素。

中午12:00，隨著裁判長郭憲睿博士按下汽笛，比賽正式開始。前半場，球員陳瑛節奏良好，一路領跑，陳紅平緊跟其後，前9洞就3隻小鳥收入囊中，而范育誠緊追不捨，位居第三。下半場，女子選手李麗也不甘示弱突然發力，一路高歌猛進沖至前三。最終范育誠穩住局面，勇奪冠軍寶座。陸衛青也發揮出色狠抓四隻小鳥，拿下本場比賽鳥王獎。

本場比賽依然由365GOLF通過大獎賽公眾號全程進行比分直播，實時播報場上的戰況。諾亞財富在賽場三桿洞特別設置了「加油站」，為參賽選手準備了水果、功能飲料等為球員補充體力，深受球員歡迎。

比賽結束后，上海高爾夫球協會副會長陶侃先生、天馬俱樂部總經理蘇國楨先生和乾高體育總經理李家聲先生、諾亞財富章總、黔台酒業陳總、韓斯遊艇、TaylorMade、綠愛珠寶、鏡想家等領導和嘉賓出席了晚宴併為獲獎選手頒獎。同時感謝TRB、上海NU、球包通等品牌傾情讚助的精美獎品。晚宴結束后，冠軍范育誠接受大獎賽的專訪中表示：自己已經很多年沒有打過標準桿了，對今天的成績很滿意。在被問及如何才能取得更好的成績時，他表示要取得好成績須練球刻苦，多下場多參加大獎賽。

本場比賽前40名選手均可獲得上高協認證的個人積分，范育誠憑藉本場比賽的80個冠軍積分，以175個積分排名積分榜榜首，同時獲得1800元賽事獎金。另外前55位的球員也可幸運分享本場比賽的10,000元賽事獎金，所獲獎金可在官方公眾號的商城內進行兌換獎品。

上海高爾夫球大獎賽是由上海市高爾夫球協會主辦，乾高體育管理承辦，365GOLF提供技術及數據服務，GMS營銷服務的官方業餘賽事，總獎金100萬元，是目前國內規模最大的業餘個人賽事，分別得到了北建華清、諾亞財富等30多家讚助商的踴躍支持和讚助。 2017上海高爾夫球大獎賽設立40站常規賽，4場複賽，1場決賽。未來球員還可以通過海選賽入圍複賽，大獎賽複賽將於10月舉行，角逐120個決賽資格。