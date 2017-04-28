日期:4月28日，馬刺在客場以103-96擊敗灰熊， 從而以4-2的總比分晉級西部半決賽。

考瓦伊-萊昂納德拿下了29分9個籃板，托尼-帕克27分4次助攻，拉馬庫斯-阿爾德里奇17分12個籃板，帕蒂-米爾斯10分。

灰熊拼到最後時刻，無奈功虧一簣。邁克-康利得了26分5次助攻，馬克-加索爾18分6次助攻，扎克-蘭多夫13分11個籃板，文斯-卡特12分，詹姆斯-恩尼斯11分。

兩隊從常規賽起，就一直打得難分難解。常規賽灰熊先勝出兩場，馬刺此後連追兩場，雙方都在自己的主場勝出。

在今天比賽開始之前，兩隊已經連續9場都是主隊贏球。按照這種趨勢，兩隊很可能會有第七場生死戰。不過馬刺卻不是這麼想的。

要想擊敗馬刺，灰熊就得防住萊昂納德，這是誰都明白的道理。但明白了並不一定能做到，灰熊主帥費茲戴爾就非常無奈，「如果誰有好的建議，請告訴我，」他說，「我會洗耳恭聽。」

就算灰熊主場對萊昂納德的防守比較成功，他在那兩場比賽中仍平均每場得了30.5分。

萊昂納德已經令人頭疼，但今天阿爾德里奇也有出色的發揮，而帕克也保持此前的火熱手感。好在灰熊的「黑白雙熊」也挺身而出，灰熊大部分時間不落下風。

雙方一開場就打難解難分。灰熊在首節還有3分24秒時由卡特投中一球，只以19-20落後。此後3分鐘，灰熊未能再得分，直到本節還有1秒時，才由康利命中三分，將比分追成22-24。

馬克-加索爾和蘭多夫在第二節發力，灰熊逐漸取得優勢。本節最後2分29秒，馬刺未能投中一球，康利在本節將結束時命中三分，灰熊以50-45領先。

前三節都是以康利的三分結束。第三節灰熊一度領先10分，但在阿德和帕克 的率領下，馬刺將比分超出。本節還有31.8秒時，康利又投中三分，將比分追成74-75。康利此後還有投籃機會，但這次三分不中。

康利在第四節中段三罰三中后，灰熊以88-81領先。萊昂納德連投帶罰還以3分，緊接著在灰熊投籃不中后，他又三分得手，在32秒內一人連得6分，馬刺只以87-88落後。

米爾斯在比賽還有3分13秒時也命中三分，馬刺以92-90反超，雙方進入拼刺刀階段。

灰熊將比分扳平后，萊昂納德連續兩次吸引防守，兩次將球傳出，大衛-李和帕克各投中一球，在比賽還有1分41秒時，馬刺以96-92領先。

老卡特兩罰兩中，將差距縮小到2分后，萊昂納德中投不中，但大衛-李立功，他單手將球撥到外線，萊昂納德接到球，馬刺再組織進攻。帕克危難之時顯身手，急停跳投命中，為馬刺穩住陣腳。

灰熊關鍵一投給了康利，他三分不中。萊昂納德在比賽還有30.3秒時兩罰兩中，馬刺以100-94領先。

康利在三分線外騙得犯規，不過最後一罰不中，萊昂納德搶下籃板刀上發動快攻，帕克接球后一馬當先，以一記上籃結束，根本不給灰熊犯規的機會。

灰熊再次三分不中，只得犯規，格林兩罰一中，馬刺鎖定勝局。觀眾為灰熊遺憾，起身為他們鼓掌，能打成這樣，灰熊已經令他們滿意。（吳哥）