日期:4月28日，聖安東尼奧馬刺隊客場挑戰孟菲斯灰熊，此役馬刺隊首發控衛托尼-帕克表現搶眼，全場出戰31分鐘，14投11中，三分球2投1中得到27分，外加2個籃板和4次助攻。憑藉著帕克的強勢發揮，馬刺103比96力克灰熊，成功晉級西部半決賽。

帕克本賽季常規賽場均得分為10.1分，然而進入季後賽之後，前五場比賽，他場均能夠為球隊貢獻14.1分，命中率達到了46.8%，三分球命中率更是高達53.8%，狀態復甦。「我對於自己能夠在場上競爭，打出高水平籃球而感到幸運，」帕克說道，「我只需要讓一個人滿意，那就是主教練波波維奇，我不太在乎其他每個人是怎麼想的。」

本場比賽開始前帕克職業生涯季後賽總勝場數達到了134場，距離科比-布萊恩特（135場）只有一場差距。而今天他完成了歷史壯舉之外，還為馬刺帶來了一場關鍵勝利。

此役來到孟菲斯與灰熊進行第六戰，已經拿到賽點的馬刺有望在本場比賽中拿下這輪系列賽。

首節比賽，帕克上來就錯位單打蘭多夫，一個變向晃飛對手急停跳投打進兩分。隨後在7分16秒，帕克右側底角接到隊友傳球，空位張手命中一記三分，為馬刺掌控領先優勢。第一節帕克4投4中得到11分，另外還有2次助攻。

次節比賽，帕克持續高效輸出，10分21秒，他藉助阿爾德里奇掩護，突破一步急停跳投將球打進。帕克前六次出手全部命中，也為馬刺始終佔據主動權。不過隨後他下場休息時，灰熊打出反擊，將比分反超。半場結束時，帕克一人獨得15分，命中率高達75%。

進入第三節之後，帕克上來就利用突破造成蘭多夫犯規，依靠罰球取分。8分12秒，帕克藉助大衛-李掩護加速突破，面對內線空虛的防守輕鬆上籃得手。帕克的發揮帶動馬刺開始反擊，籃下接連搶到前場籃板，打出一波13比5攻擊波，逐漸將比分趕上。

最後一節，帕克開始給隊友做球，利用自己的組織能力不斷為其他球員送出精妙助攻。3分15秒帕克利用阿爾德里奇掩護突破到灰熊防守禁區，吸引防守之後將球分給右側弧頂的米爾斯。後者毫不猶豫張手命中一記三分，為馬刺實現反超。

最後1分42秒，萊昂納德突破撕碎灰熊防守，四人全部圍堵內線實施包夾。這時帕克在弧頂接到萊昂納德傳球，穩穩命中一記關鍵中投，為馬刺手握4分領先優勢。

帕克在最後50秒接到隊友傳球，一個假動作突破，迎著康利防守急停跳投為馬刺再次命中關鍵進球。儘管最後時刻康利獲得三次罰球，但最後一罰失准，帕克迅速向前場狂奔，接球后一條龍上籃得分徹底殺死比賽。

贏下這場比賽之後，馬刺隊順利晉級下一輪，帕克季後賽勝場數達到了135，追平科比升至歷史第7。排在他前一位的是斯科特-皮蓬，帕克與前輩的差距只有1個勝場。

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