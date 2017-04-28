（中央社舊金山27日綜合外電報導）美國科技大廠蘋果公司（Apple）將近2週前獲准在加州測試自動駕駛車技術後，自駕車出現在矽谷街頭的照片首度曝光。



根據現場直擊的人士提供彭博照片，這輛白色休旅車Lexus RX450h本週從蘋果一處設施開出，配備一系列感應器，包括Velodyne LiDAR高價64線雷射雷達，至少兩個雷達和一系列相機。



彭博報導，根據看過這些照片的業界專家，這些感應器似乎是從供應商買來的現成產品而不是訂製的。蘋果發言人婉拒置評。



根據加州車輛管理局（California Department ofMotor Vehicles）網站14日的公告，他們已准許道路淨空，供自駕技術在公開道路上測試。這是蘋果首度獲准這類測試。



報導說，蘋果內部都知所謂的「泰坦計畫」（Project Titan）是自駕車計畫，在蘋果老將曼斯菲德（Bob Mansfield）去年4月接手領軍後，經歷艱難的12個月。



策略知情人士當時說，他讓對這個計畫懷抱雄心的蘋果放慢腳步，在蘋果考慮打造自家汽車前，先專注發展自駕軟體。在改變策略前，蘋果舉行了會談，討論關於技術授權給福斯汽車集團（Volkswagen AG）和BMW集團等汽車製造商。



加州目前為止已核准30家公司測試自駕車，包括科技業者、新創公司、汽車製造商和汽車供應商。議員正致力修法，以便准許在沒有駕駛人情況下測試自駕車，不過將需要具備遠距介入能力。



根據加州車輛管理局，除了蘋果，Google母公司Alphabet的Waymo和新創公司Zoox都是利用豐田汽車製造的Lexus RX450車款來測試自駕車技術。（譯者：中央社盧映孜）1060428