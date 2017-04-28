周五019 荷乙 瓦爾韋克VS福圖納錫塔德 2017-04-29 02:00

地點：荷蘭-瓦爾韋克

天氣：8度晴天

場次：2016/2017荷乙第35輪

瓦爾韋克近況：

瓦爾韋克近期狀態不佳，上周末客場0:5慘敗在坎布爾腳下后，最近6輪聯賽2平4負無一勝績，期間共丟15球，後防線漏洞百出，目前球隊和升級附加賽相差2分，想要獲得參賽資格的話，球隊除了要贏下隨後兩輪聯賽，還要寄希望於競爭對手失分，難度可想而知，好消息是主力中場梅赫日拉尼本場比賽解禁復出，主力邊鋒本松、後衛沃姆古爾和范維爾特先後傷愈，本場比賽瓦爾韋克可以派出最強陣容出戰，面對已無晉級機會的福圖納錫塔德，瓦爾韋克有望在主場立足不敗之地。

福圖納錫塔德近況：

福圖納錫塔德近期狀態不俗，上周末客場逼平登博思后，最近6輪聯賽3勝2平1負，但是由於財務問題被足協罰掉9分，所以球隊目前已經失去了參加升級附加賽的希望，為了緩解球員的疲勞，主帥奧利塞周四隻安排了短短1個小時的訓練，可見餘下兩輪聯賽對於福圖納錫塔德來說只是例行公事，球隊的戰意明顯不足，再加上主力中場布里爾斯和奧斯皮塔蒂耶里近期先後受到傷病困擾，此戰能否出戰還是疑問，本場比賽做客面對瓦爾韋克，能夠博得和局對於球隊來說已算理想結果。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，瓦爾韋克3勝1平2負稍佔優勢。