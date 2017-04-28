周五020 荷乙 芬洛VS阿賈克斯青年隊 2017-04-29 02:00

地點：荷蘭-芬洛

天氣：11度晴天

場次：2016/2017荷乙第35輪

芬洛近況：

芬洛本賽季在荷乙聯賽表現出色，球隊大部分時間內都處在積分榜領頭羊的位置上，上周末客場戰平埃因霍溫后，提前兩輪獲得聯賽冠軍，但是由於提前獲得升級資格，芬洛近期在場上的戰意有所鬆懈，球隊最近兩輪聯賽全部戰平，期間一球不進，好在隨著前鋒范克魯伊和亨特兩名主力的先後傷愈復出，芬洛本場比賽終於可以解決鋒無力的問題，主帥斯泰恩賽前表示將會認真對待本賽季的最後一個主場，但是面對暫列積分榜次席的阿賈克斯青年隊，芬洛不可過分大意。

阿賈克斯青年隊近況：

阿賈克斯青年隊近期狀態神勇，上周末主場輕取海爾蒙特后，球隊最近5輪聯賽贏足4場，目前在積分榜上暫列次席，但是由於球隊沒有升級資格，所以阿賈克斯青年隊對待荷乙聯賽更多是為了鍛煉新人和為一線隊的替補提供比賽機會，由於下周末阿賈克斯成年隊將在歐聯杯半決賽出戰，所以本場比賽切爾尼、卡謝拉、努里等主力將會得到休息時間，阿賈克斯青年隊的戰鬥力自然會大打折扣，此役客場面對領頭羊芬洛，能夠博得和局已算理想結果。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，芬洛3勝1平2負稍佔上風。