荷乙情報：芬洛提前鎖定聯賽冠軍 球隊有所鬆懈北京新浪網 (2017-04-28 11:01)
周五020 荷乙 芬洛VS阿賈克斯青年隊 2017-04-29 02:00
地點：荷蘭-芬洛
天氣：11度晴天
場次：2016/2017荷乙第35輪
芬洛近況：
芬洛本賽季在荷乙聯賽表現出色，球隊大部分時間內都處在積分榜領頭羊的位置上，上周末客場戰平埃因霍溫后，提前兩輪獲得聯賽冠軍，但是由於提前獲得升級資格，芬洛近期在場上的戰意有所鬆懈，球隊最近兩輪聯賽全部戰平，期間一球不進，好在隨著前鋒范克魯伊和亨特兩名主力的先後傷愈復出，芬洛本場比賽終於可以解決鋒無力的問題，主帥斯泰恩賽前表示將會認真對待本賽季的最後一個主場，但是面對暫列積分榜次席的阿賈克斯青年隊，芬洛不可過分大意。
阿賈克斯青年隊近況：
阿賈克斯青年隊近期狀態神勇，上周末主場輕取海爾蒙特后，球隊最近5輪聯賽贏足4場，目前在積分榜上暫列次席，但是由於球隊沒有升級資格，所以阿賈克斯青年隊對待荷乙聯賽更多是為了鍛煉新人和為一線隊的替補提供比賽機會，由於下周末阿賈克斯成年隊將在歐聯杯半決賽出戰，所以本場比賽切爾尼、卡謝拉、努里等主力將會得到休息時間，阿賈克斯青年隊的戰鬥力自然會大打折扣，此役客場面對領頭羊芬洛，能夠博得和局已算理想結果。
交鋒往績：
兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，芬洛3勝1平2負稍佔上風。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
COACH 羊毛圍巾．COACH 托特包．COACH POPPY 點點．COACH 25706．COACH 手環．COACH 鑰匙圈．COACH 黑色．COACH 淺灰色．COACH 相機包．coach 側背．COACH 絲巾．COACH 檸檬．長夾 coach．COACH 收納．COACH Taylor 28641．COACH 彩色 背包．COACH 防刮皮．COACH 多功能夾．COACH 側背 手拿．coach 29064．COACH 揹帶．COACH HADLEY 條紋．COACH 渲染 PVC．COACH 50428．COACH 皮帶．COACH 拉手．手拿包 COACH．COACH 側背袋．COACH 真皮皺摺．COACH 水桶包
NBL廣西威壯簽約前國王中鋒 邱大宗召回舊部【北京新浪網】
MLB【NOWnews今日新聞】
傳統武術家遭MMA暴打 MMA噴子徐曉東KO雷公太極【北京新浪網】
莎娃稱無法與費德勒相比 坦言遠離賽場是種解脫【北京新浪網】
羽球亞錦賽【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》