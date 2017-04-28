杜蘭特勇敢自黑！罵他杜軟特的人請隨意吧(圖)北京新浪網 (2017-04-28 11:01)
杜蘭特自嘲
日期:4月28日，據美媒體報導，金州勇士隊球星凱文-杜蘭特今天去現場助陣MLB舊金山巨人隊，並且還狠狠地自嘲了一把。
今天，社交媒體上流傳著一張照片，那是杜蘭特和舊金山巨人隊吉祥物的合影。亮點是：杜蘭特的手裡捧著一盤杯子蛋糕。
上一次杜蘭特和杯子蛋糕同框，那還是本賽季常規賽勇士客場挑戰雷霆的比賽，現場的雷霆球迷紛紛帶著任何與杯子蛋糕有關的物體來噓杜蘭特。
關於杯子蛋糕的梗，簡單說一下，當初雷霆隊中鋒帕金斯喜歡稱那些軟弱的球員為「杯子蛋糕」，所以當杜蘭特在去年夏天投奔勇士隊之後，他自然就被冠上了「杯子蛋糕」。
然而這次與舊金山巨人隊的吉祥物合影時，杜蘭特不僅手捧一盤杯子蛋糕，而且還微笑著做出了一個勝利的手勢，自嘲精神真是可嘉。
（羅森）
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