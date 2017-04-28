27日，國家羽毛球隊教練核心團隊人選落定，將不再設總教練一職，而是由兩名功勛卓著的年輕教練夏煊澤和張軍分別擔任國羽單打組和雙打組主教練，王偉則擔任二隊主教練。

這一消息，使得李永波卸任總教練后的國羽終於群龍有首。下一步，就是新的隊伍擼起袖子加油幹了！

國羽新調整

目標直指東京奧運會

中國羽毛球協會官網27日刊發消息，國家體育總局乒羽中心日前正式對外宣布，通過中國羽協教練員委員會推薦，經考察，由夏煊澤、張軍分別擔任國家羽毛球隊單打組和雙打組主教練，王偉擔任二隊主教練。就此國家羽毛球隊教練核心層確定。

據乒羽中心介紹， 對國羽現行體制和主要教練員進行調整，是為了貫徹落實國家體育總局關於加強東京奧運會備戰工作的各項改革措施和要求，確保完成東京奧運會任務。

此次調整有幾大變化。首先，縮短戰線，集中備戰，建立健全隊內競爭機制，羽毛球隊設立國家一隊，集中精力備戰東京奧運會；第二，將目前國家二隊與國家青年隊合併，成為國家二隊，全力選拔培養年輕選手，既為國家一隊培養輸送尖子隊員，促進一隊形成競爭，同時為2024年奧運會培養儲備人才；第三，從目前國家羽毛球隊教練員實際和承擔東京奧運會任務需要出發，國家隊不再設立總教練和副總教練崗位，設立雙打組和單打組主教練崗位，原副總教練田秉毅和鍾波擔任顧問；第四，新的國家羽毛球隊教練團隊組建后，將緊密圍繞完成東京奧運會的各項備戰工作設定，從強化團隊建設、隊伍教育整頓、完善隊伍規章制度、擬定備戰東京奧運會實施方案、加強宣傳等方面積極開展工作，確保隊伍以嶄新的面貌和精神狀態做好東京奧運會備戰工作。

外界普遍分析認為，國羽不設總教練而是改為「二人轉」，目的是為了避免李永波時代一人獨大，權力過於集中的問題，同時也讓夏煊澤張軍等年輕教練有一個適應的過程。

夏煊澤今年39歲，曾奪得過2003年世錦賽冠軍、2000年悉尼奧運會男單銅牌。出任國羽男單主教練后，在倫敦奧運會和里約奧運會上均奪得了男單冠軍。

張軍今年40歲，曾在悉尼奧運會、雅典奧運會上連奪混雙冠軍。退役后，張軍留在國家隊負責雙打訓練，倫敦奧運會和里約奧運會上共收穫一枚混雙金牌、兩枚男雙金牌。

王偉今年38歲，倫敦奧運周期進入國家羽毛球隊執教，一直擔任男雙主教練張軍助手，為男雙兩奪奧運會冠軍做出了很大貢獻。

新周期難言輕鬆

夏煊澤表示將力爭輝煌

2017亞洲羽毛球錦標賽本周在武漢如火如荼舉行，昨天下午林丹諶龍等人順風順水進入男單8強，但女單大將孫瑜意外不敵韓國小將，讓人感受到了國羽當前在單打項目上的優劣現狀。

傍晚時分，也是昨天才正式獲悉消息的浙江籍單打主教練夏煊澤第一時間接受了錢江晚報記者的專訪。有著「大嘴」綽號的他雖然出言謹慎，但言語中還是能聽出他心中有一番大抱負。他告訴錢報記者，自己將儘快熟悉整體，揚長避短，和隊伍精誠合作，力爭輝煌。

「我深感責任重大，感謝乒羽中心、感謝中國羽協教練委員會的信任。」夏煊澤說，自己將理清思路，根據男單、女單的不同特點，精心磨練打造隊伍，「不論是男單還是女單，我相信我們的實力還是很強的，比如女單，我也認為人才濟濟，我將深入調研，找到突破點。」他說，新的國羽無疑是一支相當年輕的隊伍，希望大家給予時間，充分信任，「我們將認清形勢，在當前群雄紛爭的世界羽球世界中擺正位置，卧薪嘗膽，保持優勢。」

新周期國羽都是以新人為主，架構教練團隊、選拔新人顯然是當前最重要的工作。

5月下旬，蘇迪曼杯混合團體賽將在澳大利亞舉行。能否實現蘇杯七連冠，這是新國羽近期一項重要比賽任務，如何做好隊伍組建，加強隊伍管理，保持住中國羽毛球隊的整體領先優勢，年輕的教練團隊必須力爭讓人眼前一亮。

（來源：錢江晚報 記者方海）