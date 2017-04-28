巴薩搶下皇馬獵物！已達成加盟協議 不賤賣飛翼北京新浪網 (2017-04-28 11:04)
「特奧-埃爾南德斯，OK了。」這是西班牙《每日體育報》周五的封面標題，該報在頭版透露，巴薩已經與特奧達成了協議，現在巴薩正與馬競商談轉會的最後細節。特奧的合同毀約金是2400萬歐元，眼下他被馬競租借到阿拉維斯，而巴薩俱樂部體育主管羅伯特喜歡特奧的多面手特製以及巨大的成長潛力。
不久之前，馬德里媒體曾報導皇馬已經與特奧達成了口頭協議，那麼怎麼情況又變了呢？據《阿斯報》報導，這是因為巴薩方面又給特奧的經紀人基隆送去了一份新的報價：簽約到2023年，稅後年薪350萬歐元，換算成稅前年薪，巴薩6年總共差不多要給特奧4500萬歐元的薪水。而皇馬方面給的年薪是階梯型上升的，但薪水總額為稅後3600萬歐元。
雖然特奧已經與皇馬達成了口頭承諾，而且也希望加盟皇馬，但巴薩報出的薪水更高，而且通過他身邊的人在做工作。目前特奧沒有與任何俱樂部簽署正式合同，但他身邊的人希望他加盟巴薩。這些人表示，特奧如果加盟皇馬，那麼上場時間不會太多，因為馬塞洛狀態出色，留給相同位置的其他球員上場時間會很少，而這一因素也很可能讓特奧選擇巴薩。
巴薩方面，阿爾巴的未來情況並不確定。媒體上出現了巴薩要用阿爾巴與馬競交換特奧的傳言，不過巴薩俱樂部表示，阿爾巴是非賣品，今夏他不會離開。
另一方面，特奧的經紀人基隆也希望球員加盟巴薩。基隆也是貝尼特斯的經紀人，他對皇馬昔日解僱貝尼特斯十分不滿，為此與皇馬高層鬧了矛盾。特奧身邊的人對媒體表示：「他的心希望加盟皇馬，但經紀人卻要求他加盟巴薩。」（伊萬）
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