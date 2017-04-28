UFC中國訊 格鬥歷史中的很多不和並沒有真正發展成為私人恩怨，但現任UFC雛量級冠軍科迪-加布蘭特（Cody Garbrandt）與TJ-迪拉肖（TJ Dillashaw）之間的問題顯然並不屬於這一類。

每當談起自己的前隊友，同時也是第25季「終極鬥士」中的對手TJ-迪拉肖時，你可以明顯聽出加布蘭特語氣的變化。不過用他自己的話來說，這其實是件好事。

「這將會是一場非常有趣的較量。當我在比賽中充滿憤怒和激情時，我總能更加的投入，當然我也更喜歡這樣的局面。」

加布蘭特在去年12月的UFC207中一致判定擊敗了多米尼克-克魯茲（Dominick Cruz），成為了135磅的新霸主。不過這位俄亥俄冠軍並沒有獲得多少放鬆的時間，就緊接著前往拉斯維加斯開始了第25季「終極鬥士」的執教工作，同時也展開了與TJ-迪拉肖的正面對抗。

「我從沒想過當教練的事，我的目標就是盡自己的努力成為世界上最棒的格鬥選手。因此當UFC聯繫我執教終極鬥士的時候，我告訴他們說我什麼都不會。我仍在學習，我還是MMA運動中的一個學生，因此我帶了最棒的教練來幫助我完成這個賽季的工作，正是這些教練幫助我成為了UFC冠軍。」

「但這是一個好機會，我喜歡被這些傢伙包圍，和他們一起訓練，讓他們學習我的格鬥理念。很多選手甚至沒有一個系統的訓練計劃，應該做些什麼？應該吃些什麼？我們帶來了專業的醫生和營養師，這一切都是為了幫助這些選手有機會重整他們的職業生涯。」

「他們之中很多人的出身背景和我一樣，他們有動力和激情成為優秀的格鬥選手，因此你很難不從心底儘力去幫助他們取得成功。我真的很在乎我的隊伍，我很感激有這樣的一次機會，因為這讓我從各個方面都獲得了成長。」

當然，加布蘭特也並不迴避談論自己的前Team Alpha Male隊友、即將在7月挑戰自己雛量級冠軍頭銜的TJ-迪拉肖。儘管曾身為多年的訓練夥伴，但加布蘭特直言：「他從未成為過我的朋友。」

「TJ-迪拉肖試圖在整個賽季中扮演一個受害者，也許他成功了，但我永遠都不會像他這樣做。不久后他就要為自己的所作所為遭受報應了，我就是這個報應。」（UFC中國 大拿）

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