UFC213前瞻：布來茲VS歐姆蘭祖克 中量級對決北京新浪網 (2017-04-28 11:08)
26歲的美國重量級新星柯蒂斯-布來茲
UFC中國訊 作為今年UFC「國際格鬥周」的壓軸好戲，將於日期:7月9日舉行的UFC213日前又新增了一場重量級對決。美國人柯蒂斯-布來茲（Curtis Blaydes）將在拉斯維加斯迎來波蘭猛將丹尼爾-歐姆蘭祖克（Daniel Omielanczuk）的挑戰。
柯蒂斯-布來茲目前戰績為6勝1負1無結果，其中6場勝績全部KO對手獲勝。他此前一場比賽是在今年2月的UFC Fight Night 104中以TKO戰勝了亞當-米爾斯特德（Adam Milstead），但由於葯檢中被查出大麻而被改判為無結果，同時也遭到了90天禁賽處罰。那一戰之前，布來茲以肘擊KO的方式終結了科迪-伊斯特（Cody East），而他職業生涯唯一的敗績發生在去年4月的UFC首秀中，當時他被現官方排名第5位的佛朗西斯-納干諾（Francis Ngannou）在第二回合TKO擊敗。
丹尼爾-歐姆蘭祖克目前戰績為19勝7負1平1無結果，其中3次KO，9次降服獲勝。這位34歲的波蘭老將自2014年登陸UFC后已經在八角籠內打了7場比賽，取得了3勝4負的成績。他先後擊敗過奧列克西-奧林尼克（Oleksiy Oliynyk）、亞吉斯-丹霍（Jarjis Danho）以及克里斯-羅查（Chris De La Rocha），但在最近的兩場比賽中卻接連輸給了「摩天輪」斯提凡-斯特魯夫（Stefan Struve）和蒂莫西-約翰遜（Timothy Johnson）。歐姆蘭祖克現UFC官方排名為重量級的第15位。
UFC213將於日期:7月9日在拉斯維加斯舉行。本次賽事已經敲定了科迪-加布蘭特（Cody Garbrandt） VS TJ-迪拉肖（TJ Dillashaw）的雛量級冠軍戰。此外「毀滅者」阿里斯泰-歐沃瑞姆（Alistair Overeem） VS 法布雷西歐-溫盾（Fabricio Werdum）的重量級三番戰也有望在當晚上演。（UFC中國 大拿）
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