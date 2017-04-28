有愛!阿聯曬兒子騎脖玩耍照片 球迷:好好休息北京新浪網 (2017-04-28 11:09)
溫馨一幕
日期:4月28日消息，沒有隨廣東隊征戰全運會預賽的易建聯終於獲得了寶貴的休賽期，難得有時間陪伴家人的阿聯在社交媒體上曬出一張溫馨的照片，獲得球迷們一致點讚。
阿聯曬出一張舉起兒子騎在自己脖子上玩耍的照片，坐在泳池畔，水面上波光粼粼，總決賽打了三針封閉的阿聯終於能脫下硬漢的外表，此刻他只是作為一位普通的父親，享受與家人在一起的幸福時光。
球迷們也紛紛為這溫馨的一幕點讚，「幸福幸福」、「好有愛」、「感動」，也有球迷心疼阿聯，「加油好好休息」
易建聯的小兒子是在去年6月份出生的，但阿聯沒能迎接兒子的出生，他當時曾在微博上感言：「沒能及時趕到迎接你的出生對不起，幸好媽足夠堅強偉大！我很感動！感恩！以後你們兄弟倆相親相愛的，少打架哈，多幫我一起保護好媽媽，保衛著我們這個幸福的家。」
（勿忘初衷）
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