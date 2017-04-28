乒乓球亞洲杯9月印度舉行 前三名獲世界杯資格北京新浪網 (2017-04-28 11:11)
許昕戰勝馬龍奪冠
一年一度的亞洲杯由亞乒協主辦，是世界杯的資格賽。贏得亞洲杯前3名的選手將直接獲得世界杯參賽資格。此外，每個協會最多可派2人蔘賽。
2016年的亞洲杯比賽中，中國選手許昕在決賽中4比2戰勝隊友張繼科；劉詩雯4比1擊敗李曉霞，分獲男女單冠軍。這是許昕和劉詩雯第四度登頂亞洲杯單打冠軍，追平了隊友馬龍保持的亞洲杯金牌記錄。
今年，第30屆亞洲杯將於9月15日-17日，在印度艾哈邁達巴德市舉行。男子世界杯和女子世界杯則分別將於10月20-22日、10月27日-29日在比利時列日和加拿大萬錦市舉辦。
（國際乒聯）
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