日期:4月28日，據美媒體報導，波士頓凱爾特人當家球星伊賽亞-托馬斯將在本周六與芝加哥公牛的首輪第6場比賽結束之後返回家鄉出席妹妹的葬禮。

本月16日，托馬斯年僅22歲的妹妹在華盛頓州遭遇車禍不幸身亡，而那正是凱爾特人首場季後賽的前一天。可以說，托馬斯是帶著巨大的悲痛開始今年的季後賽。

這輪系列賽第2場比賽結束之後，托馬斯曾返回家鄉並處理妹妹的後事。之後他又飛到芝加哥與凱爾特人會合。在主場先丟2場的不利局面下，凱爾特人連勝3場，目前以3-2領先公牛。

這輪系列賽的第6場將於本周六在芝加哥進行。這場比賽結束之後，托馬斯就將從芝加哥（美國中西部）飛回家鄉Tacoma（美國西北部），並參加妹妹的葬禮。

如果凱爾特人和公牛需要打第7場，那麼這場比賽將在日期:下周一進行。也就是說，托馬斯在參加完妹妹的葬禮后將馬不停蹄地從Tacoma飛回波士頓（美國東北部）。雖然托馬斯應該能趕上，但整個行程非常緊湊。

所以從這個角度來說，凱爾特人全隊勢必會盡全力，為小托馬斯拿下這第6場並晉級第二輪。

據了解，這次凱爾特人隊將會派代表和托馬斯一起去參加他妹妹的葬禮。

（羅森）