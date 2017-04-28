4月27日，亞足聯宣布將調查恆大球迷在亞冠比賽中舉政治性標語事件，在新浪體育發出的調查當中，75%的球迷認為恆大球迷並沒有違規。

在本周進行的亞冠比賽中，廣州恆大客場對陣香港東方。現場有恆大球迷打出標語「殲英犬 滅港毒」。賽后，恆大球迷的這一行為被寫進了比賽報告，這條標語被認為有蔑視性，歧視性和誹謗性。亞足聯給恆大發函，要求對這一事件進行解釋。

事件發生之後，新浪體育做出調查，請球迷對「恆大球迷是否違規」發表自己的觀點。結果75%的球迷認為恆大球迷沒有違規，19.5%的球迷認為違規了，其餘球迷認為說不清。恆大球迷的主要觀點是，自己的標語並不是打給所有的香港民眾，而是打給妄圖分裂祖國的人。同時，很多球迷也認為，東方方面也有球迷現場打出了政治性標語，希望亞足聯可以一視同仁。

（新體）