蘇超情報：羅斯郡表現不佳 聯賽33輪僅7勝北京新浪網 (2017-04-28 11:17)
周五027 蘇超 羅斯郡VS因弗內斯 2017-04-29 02:45
地點：蘇格蘭-丁沃爾
天氣：11度小雨
場次：2016/2017蘇超第34輪
羅斯郡近況：
羅斯郡本賽季在蘇超聯賽表現不佳，目前33輪比賽過後，球隊僅以7勝12平14負的成績暫列積分榜第8位，和降級區相差3分，聯賽還剩5輪的情況下，球隊仍未完全擺脫威脅，好在進入收官階段后，羅斯郡在保級壓力的驅使下，狀態有了明顯改善，上周末主場戰平衛冕冠軍兼領頭羊凱爾特人後，最近3輪聯賽1勝2平保持不敗，而且和前段時間相比，羅斯郡的傷病問題大有改善，主力後衛兼隊長戴維斯、奎因以及主力中場丁格瓦爾先後康復，再加上主力中場伍茲解禁復出，此戰面對在積分榜墊底的因弗內斯，羅斯郡迎來了取分的最好時機。
因弗內斯近況：
因弗內斯本賽季在蘇超聯賽的表現十分糟糕，目前33輪比賽戰罷，球隊僅以4勝13平16負的成績暫列積分榜最後一位，和安全區相差7分，聯賽還剩5輪的情況下，因弗內斯的保級前景極不樂觀，但是進入聯賽尾聲后，球隊的狀態絲毫不見好轉，上周末客場不敵馬瑟韋爾後，球隊近期慘遭三連敗，期間共丟8球，後防線依然漏洞百出，再加上中場麥凱、多蘭、後衛梅金斯和拉文幾名中后場骨幹依然有傷在身，此番客場出擊，球隊恐怕難有勝算。
交鋒往績：
兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，羅斯郡3勝1平2負稍佔上風。
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