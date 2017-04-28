火箭大總管稱很可能簽周琦 這事元芳怎麼看北京新浪網 (2017-04-28 11:17)
莫雷
日期:4月28日，據美國當地記者袁方報導，在今天傳出的周琦正式簽約火箭隊的消息，火箭總經理達雷爾-莫雷接受電話採訪回應此事，莫雷表示火箭對於簽約周琦非常認真，但還沒有到達最終簽約的地步。
在今天一早，火箭內部商務團隊的人士就向多家中國媒體群發消息透露：周琦即將與火箭簽約。但隨後事情發生反轉。
美國媒體及周琦經紀人都對此事進行了否認。《福克斯體育》的馬克-伯曼援引周琦經紀人Tony Leng的說法，稱周琦此番只是來接受訓練。《休斯頓紀事報》的喬納森-費根也在回答球迷提問時表示：「周琦已在休斯頓。很明顯，在本季結束前，他還無法『加盟』火箭。估計他就是來拜訪的。」
而記者袁方在之後與莫雷取得聯繫，向他表明現在全中國都在報導火箭即將簽約周琦這件事。而莫雷給出的回應是：「We plan to have Zhou Qi join the Rockets。 We are excited to welcome him to Houston。」 這句話解釋了一切情況，即火箭對於簽約周琦是非常認真的，也是很有可能發生的，但就現在而言，事情並沒有達到所傳的那種地步。
我們正在積極關注事態的後續發展，祝福周琦能夠最終夢想成真。
（雲彥）
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