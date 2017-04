日期:4月28日,據美國當地記者袁方報導,在今天傳出的周琦正式簽約火箭隊的消息,火箭總經理達雷爾-莫雷接受電話採訪回應此事,莫雷表示火箭對於簽約周琦非常認真,但還沒有到達最終簽約的地步。

在今天一早,火箭內部商務團隊的人士就向多家中國媒體群發消息透露:周琦即將與火箭簽約。但隨後事情發生反轉。

美國媒體及周琦經紀人都對此事進行了否認。《福克斯體育》的馬克-伯曼援引周琦經紀人Tony Leng的說法,稱周琦此番只是來接受訓練。《休斯頓紀事報》的喬納森-費根也在回答球迷提問時表示:「周琦已在休斯頓。很明顯,在本季結束前,他還無法『加盟』火箭。估計他就是來拜訪的。」

而記者袁方在之後與莫雷取得聯繫,向他表明現在全中國都在報導火箭即將簽約周琦這件事。而莫雷給出的回應是:「We plan to have Zhou Qi join the Rockets。 We are excited to welcome him to Houston。」 這句話解釋了一切情況,即火箭對於簽約周琦是非常認真的,也是很有可能發生的,但就現在而言,事情並沒有達到所傳的那種地步。

我們正在積極關注事態的後續發展,祝福周琦能夠最終夢想成真。

(雲彥)