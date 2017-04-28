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從LOL主播轉型唱歌主播的馮提莫人氣日漸暴漲。甚至前不久還蟬聯主播收入榜首。隨便發點寫真還是自拍都會引起粉絲不小的關注。

近日，女主播馮提莫頻繁放出各種寫真，風格也從清新風越發變得走誘惑路線。估計馮提莫自己也發現這點，於是自嘲自己彷彿是要「下海」的節奏。不過既然發了寫真福利，大家不看白不看啊。雖然馮提莫自己也吐槽自己的最多A+的「身體缺陷」，但顯然還是有不少粉絲買賬的。

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而就在昨晚，馮提莫又曬出兩張寫真拍攝的花絮。這次校服和死庫水都上場了，估計提莫也是「有點方」，直接表示不是下海照，不過穿這種衣服拍照連她自己都把持不住了。

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微博原文：

我拍這組照片完全是因為是陳漫老師親自拍攝才穿了這個自己都把持不住的衣服，請大家理解……不是下海照……你們自己猜拍的是啥牌子吧。

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