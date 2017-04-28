？？？？推介會現場 章然 攝

中新網杭州4月28日電(記者 趙曄嬌 實習生 章然)「浙江民營經濟十分活躍，不僅科技成果的產業化落地更加容易，對科技成果的需求也更加旺盛。」日前，在中科院上海分院科技成果投資路演推介會的現場，中科院上海分院科技合作處副處長王絳如此點評浙江。

作為2017年浙江省春季科技成果競價(拍賣)會的重要一場活動，中科院上海分院科技成果投資路演推介會在浙江科技大市場舉行。這是浙江科技大市場首次和中科院上海分院進行成果轉移轉化合作，目的是為了把該院優秀的科技成果引入浙江，促成科研院所和企業、投資機構的聯姻，促成浙江生物醫藥、節能環保等相關產業提高科技含量、轉型升級發展。

浙江省科技廳負責人表示：「浙江省委省政府高度重視科技創新工作，把科技成果轉換作為科技創新的一號工程推進，打響科技成果浙江品牌，著力打通科技成果轉移轉換的最後一公里。」

據悉，這次中科院上海分院準備的10項科技成果主要涉及生物醫藥和節能環保技術領域。還有11項科技成果現場進行了展示，主要涉及生物醫藥、裝備製造、新材料等技術領域。

在現場進行路演的十個項目分別是上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所的「診斷和抑制敗血症休克的新分子」、「治療肺炎球菌感染性疾病的用途」、上海藥物研究所的「抗癲癇候選新葯TPN102」、「抗肺動脈高壓及勃起功能障礙一類新葯TPN171」、「抗腫瘤1.1類新葯PARP抑製劑鹽酸美呋哌瑞」、上海巴斯德研究所的「抗耐多葯結核藥物開發」、「腺病毒表達抗癌單抗及新型狂犬病疫苗」、上海生命科學研究院植物生理生態研究所的「基於合成生物學的新一代紅霉素生產技術」。還有2項是節能環保技術，分別是上海矽酸鹽研究所的「新一代低成本銅銦鎵硒薄膜太陽電池技術」、上海高等研究院的「新一代污水處理污泥減量化技術」。

高校院所、科技中介機構、金融投資機構代表和生物醫藥、節能環保技術相關的企業負責人對成果展示人提出了專業問題，一答一問之後，一些企業紛紛舉牌「相中」科技成果，接下去將進行進一步的洽談對接。

據悉，中科院上海分院科技成果投資路演推介會由浙江省科學技術廳、中科院上海分院主辦，浙江科技大市場承辦，共有來自省內企業、投資和科技中介機構代表180多人參加。(完)