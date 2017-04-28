中新網4月28日電 4月27日，星圖智控在北京召開2017年新品全球發佈會，並在發佈會上正式推出4K智能空中相機—時光無人機。本次發佈的時光無人機以高端智能，極致安全，輕巧便攜的設計理念，引領了無人機領域設計新風潮。時光無人機自4月26日登陸淘寶眾籌以來，短短的24小時內，已經募集到眾籌款項超過三百萬，達成率突破3046%，認籌人數超過兩千五百人。人人集團CEO陳一舟、華盛投資集團董事長王寧應邀出席了本次星圖智控新品發佈會。

模特展示時光無人機

模特展示時光無人機

本次發佈的新品時光無人機歷時15個月用心設計，主打高端智能，極致安全，輕巧便攜等賣點。全機僅重400克，整體還不到一瓶礦泉水的重量，展開后尺寸為215mm*263mm，略大於iPad mini，攜帶極為方便。性能方面，時光無人機飛行距離可高達20米、遠至100米，而且擁有15分鐘的超長續航能力。除了基本的飛行模式之外，還增加了智能飛行模式。智能模式使用光流視覺定位，使得跟隨拍攝更準確，同時便利了一般初學用戶的使用習慣。此外，時光無人機的顏色可以由用戶自我定製，給每個用戶帶上了自己的專屬特徵。操控方面，時光無人機支持掌上快速起飛，可以在手機APP上遙控，也使得操作變得更加方便迅捷。

時光無人機

時光無人機

從整體的設計來看，時光無人機十分輕巧便攜，再加上整體機翼封閉，安全問題也得到了很好的解決。從外表上看，時光無人機更像一款帶著「隱形翅膀」的相機。

發佈會上，對於本次推出的新品時光無人機，星圖智控CEO張慶旗表示：「星圖智控是第一個主打旅遊無人機市場的公司，我們一直以來對星圖智控無人機的消費者做了深入的市場調查。得到的市場反饋顯示，小型無人機真正要解決的，一個是安全性的問題，畢竟是近距離拍攝。另外一個就是性價比，因為誰也不願意花幾千塊買個室內飛行幾分鐘的玩具。星圖智控的第二代產品時光無人機，就很好的平衡了這兩點。從某種程度上，我們可以把時光無人機當作相機的進化，它是一款會飛的相機。」

星圖智控CEO張慶旗

星圖智控CEO張慶旗

張慶旗還表示，這次新品的發佈象徵相機的又一次進化，給相機裝上了「智能」又安全的翅膀，重新定義了無人機。紮根研究市場的星圖智控，順應著消費升級的大趨勢，也在用實際行動推動無人機行業的創新升級，這一切都在令人倍感驚喜的新品發佈會之中，得到了行業的肯定。

據了解，星圖智控一直以來秉持安全、智能、高頻的產品理念，力圖推進無人機行業的整體升級，希望重新定義消費級無人機的場景定位。而此發佈的新品時光無人機，其命名的時光一詞寓意「精彩生活，時光相伴」，意在詮釋星圖智控的時光無人機時刻伴隨，記錄用戶的精彩生活瞬間。而本次新品發佈會的主題定為讓科技融入生活，也意在表明科技與生活的交融關鍵，就在於無人機對生活化場景的漸進式改變，這一理念賦予了時光無人機更多生活化的特點，也真正打造了一款大眾級消費電子產品。同時，星圖智控也開放了新產品的SDK，可以讓攝影愛好者、旅行達人更好地進行創作。這個動作表明了星圖智控開放、智能的企業理念，也讓時光無人機可以更好更準確的貼近用戶生活。