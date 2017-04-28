？？？？國務院參事、原住房和城鄉建設部副部長 仇保興 倪追風 攝

中新網杭州4月28日電(嚴格 倪追風)4月27日，國務院參事、原住房和城鄉建設部副部長仇保興，在「2017中國新型城鎮化高峰論壇——特色小鎮分論壇」期間表示，需要警惕「特色小鎮」的房地產化，不能把小鎮打造成「空城鬼城」。

據悉，此次論壇在浙江大學紫金港校區召開，由浙江大學中國新型城鎮化研究院主辦，浙江大學公共管理學院與浙江省特色小鎮研究會聯合承辦。

自2014年9月，「夢想小鎮」在浙江杭州正式啟動建設，「特色小鎮」開始在全國各地生根發芽。作為經濟新常態下的重要探索與實踐，「特色小鎮」不斷為破解城市空間資源瓶頸、有效供給不足、城鄉二元結構等難題帶來良方，也成為無數創客們放飛夢想的聖地。

在仇保興看來，「特色小鎮」其實是一個複雜的、動態變化的系統，上千年來隨著歷史發展與進步，不斷改變形態。

他介紹，在中國，農耕文明時期的「小鎮+『一村一品』」，是「特色小鎮」的1.0版本，小鎮為周邊的農村、農業、農民服務；改革開放后，「小鎮+企業集群」的2.0版本帶來了集群家庭作坊，產生了人與人進行專業化分工合作的高效率生產體系，正是依託這樣的模式，浙江經濟從落後走向先進；3.0版本是「小鎮+旅遊休閑」的模式逐漸出現，過去未被開發的古建築與文化成為3.0版本的重心；而4.0版本的「小鎮+新經濟體」能夠藉助互聯網和城市創新體系融入全球價值鏈。

但不容忽視的是，近年來「特色小鎮」的房產化趨勢也日益加重。

「『特色小鎮』的房地產化，是最危險，也是最糟糕的趨勢。」仇保興強調，沒有產業支撐，沒有有效連接，打著小鎮的旗號盲目開發房地產，最後淪為「空城鬼城」是對資源的浪費，生態的破壞，需要特別警惕，但也並非完全不需要房地產。

仇保興舉例，有的大學城周圍並沒有可居住的地方；一些無排污、無噪音的大型工業區，在過去規劃中沒有設計居住區域，這樣的地方就需要有一個提供居住的「特色小鎮」。但需要這類功能的小鎮，數量不會太多。

同時，仇保興還表示，好的「特色小鎮」，需要有由下而上生成的「自組織」能力；能彌補主城缺陷，發揮城市修補、生態修復、產業修繕的作用；形成多樣性的就業結構、空間結構、產業鏈、管理模式和資金來源；與目標城市形成「強連接關係」，有反磁力；鎮內企業形成緊密集群；與全球接軌的開放模式；形成自身的「超規模效應」，達到創造、吸引的效果；成為綠色發展的領導者；能夠獨立、自主應對外部環境的變化和干擾；能與其它「特色小鎮」形成協同合作模式。

在這位住建部前副部長看來，不好的「特色小鎮」含有由上而下規劃，政府包辦；與主城相互競爭搶奪資源；模式趨同、資源單一；與外界連接弱；就業與產業發展不穩定；內部企業「雜拼盤」，缺乏細密的專業化分工與合作；封閉，開放不足；無法節能減排；自主性不足，依賴性強；缺乏外部協同效益和可持續發展能力等特點。(完)