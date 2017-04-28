中新網北京4月28日電 (記者 於立霄)北京房地產調控繼續出招，過去不限購的司法拍賣房產，也納入限購範圍，競拍人無購房資格將無法辦理產權登記。這是記者28日從北京市住房和城鄉建設委員會獲悉的。

司法拍賣房產是指遭法院強制執行的房產。當債務人無力履行按揭合同或者無法清償債務時，被債權人經由各種司法程序向法院申請強制執行，將債務人名下房屋拍賣，以拍賣所得價金滿足債權。

11月2日，山西太原，置業顧問向民眾推薦商品房戶型。 中新社 記者 韋亮 攝

11月2日，山西太原，置業顧問向民眾推薦商品房戶型。 中新社記者 韋亮 攝

拍賣前，法院相關網站上會公佈拍賣公告，一般法院是將房產委託給拍賣公司，拍賣公司再公開競買。在實際操作中，司法拍賣的房屋是不受限購政策限制的。

為進一步嚴格執行北京市的限購政策，促進房地產市場平穩健康發展，市住建委、市高級人民法院、市規劃國土委近日召開會議明確，將法院競拍房產納入北京限購範圍；法院在公開發佈的拍賣公告中應明確，競拍方為自然人的，其家庭或個人應符合本市限購政策，否則將不予辦理產權登記手續。

拍賣成交后，買受人應向住建部門申請審核其購房資格，審核通過後法院方可向其出具《協助執行通知書》(下稱《通知書》)，各區不動產登記部門依據《通知書》按規定辦理產權登記手續。在法定期限內，買受人未能完成資格核驗的，法院應在《通知書》中載明「買受人須通過購房資格核驗后，方可辦理產權登記手續」的相關內容，各區不動產登記部門依據《通知書》及資格核驗查詢結果通知單按規定辦理產權登記手續。

此外，相關部門研究決定，因北京3月17日出台的房地產調控政策影響導致商品住房交易無法進行的，法院依據雙方舉證判定解除合同，不承擔違約責任。

1月10日，福州一處商品房在建中。 中新社 記者 呂明 攝

1月10日，福州一處商品房在建中。 中新社記者 呂明 攝

對房屋買賣合同約定以按揭貸款方式付款，且買受人能夠舉證其確因調控政策出台導致首付款比例提高、無法支付首付款項，因而無履約能力的，其以不可歸責於雙方當事人的事由為由請求解除合同，並要求出賣人返還收受的購房款或者定金的，法院可以支持。(完)