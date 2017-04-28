「各公寓如發現訂餐、送餐的同學，將給予該同學寢室斷電3日；如有同學舉報訂餐、送餐情況，一經查實並對商家進行處罰后，給予該同學500元獎勵。」近日，一則落款為大連財經學院後勤集團的通知引發輿論關注。高校禁止學生叫外賣的做法固然值得商榷，但不可否認的是，近年來，隨著互聯網經濟的發展，以外賣、快遞為代表的「懶人經濟」、「宅經濟」在大學校園日漸流行，更有甚者，連買水果、生活用品都要花錢請人送到寢室……現在的大學生變懶了嗎？

（原標題：高校「懶人經濟」日漸凸顯 大學生變懶了嗎？）

潘心怡/中新網

2017年4月27日，不少高校學生在跑腿平台上發佈跑腿需求和跑腿費，任務內容包含取快遞、買外賣、代打卡等。手機截圖

高校漸起 「懶人經濟」

在「互聯網+」時代，年輕人打開手機叫外賣、上門送快遞等服務已是常態，他們習慣於用手機社交、支付，通過手機購買所需物品更是常見的生活方式。除了使用外賣軟體和購物軟體，高校學生中還流行在某些平台上發佈有償「跑腿」任務。

「在一些手機軟體上，提供的賞金足夠，就能找到人把要買的東西送到寢室。還有一些可以直接購買物品的微信群，『水果群』、『麵包群』、『黃燜雞米飯群』……太多了，簡直數不過來，真是懶到家了。」北京某重點高校大二學生劉子鈺告訴中新網記者。

記者下載了一款號稱專注於高校跑腿服務的手機軟體，學生通過該平台可發佈跑腿需求和相應的賞金，若有人響應接受任務，完成後即可當面獲得賞金。任務內容包含取快遞、買外賣、代打卡等，賞金由5元到20元不等。

對於一些時間方便的學生來說，幫忙跑腿成了閑暇時的小兼職。劉子鈺偶爾也會接受一些代跑腿的任務，賺點賞金，「算是互惠互利吧，有些人不願意跑食堂排隊，要是有錢我也想下課後在寢室等飯吃，而不是去擠食堂，端著盤子排隊打飯。」

2017年4月21日，北京交通大學南門附近，由於快遞電動車無法進入校園，一名學生隔著鐵門取外賣。中新網 圖

宅生活催生跑腿需求

高校「懶人經濟」予以學生方便的同時，揭示了如今大學生存在的不少問題。

「越來越多的學生選擇宅在宿舍，享受上門服務。」 北京交通大學一位溫姓輔導員表示，「有些人長期宅在宿舍，整日與手機、電腦為伴，生活不規律，精神面貌不佳。」

在該輔導員看來，「懶人經濟」、「宅經濟」在高校日漸流行，背後的原因有二：一方面，大學生對新事物接受度高，新興的購物方式在大學能很快流行；另一方面，一些大學生沒能適應「放養」的生活方式，沉迷於網路，缺乏自律。

同濟大學一名張姓學生談起自己的一位同學，十分惋惜，「大一時成天宅在宿舍打遊戲，也不跟人交流，餓了就叫外賣，最後被學校勸退，如今被家裡人送去當兵了。」

有專家分析，大學生的許多跑腿需求實際上是「衣來伸手、飯來張口」習慣的延伸，長此以往，容易造成與現實社會脫節，影響精神狀態和社交能力，值得警惕。

2017年4月21日，中央財經大學校園內，集中放置的快遞櫃，扎堆取快遞的現象得到有效緩解。中新網？圖

管理不該「一刀切」

禁止外賣，並非大連財經學院首創，廣州現代信息技術學院、黑龍江中醫藥大學等高校，也都出台過類似的規定。據媒體報導，鑒於外賣餐盒給學校衛生環境帶來的壓力，大連財經學院才做出此決定。

有觀點認為，出現了問題，學校不是想著如何紓解，而是一禁了之，太過粗暴，這種「一刀切」的方式是包辦思維的結果。而一人外賣、全寢受罰，這種「連坐」做法，更是無視學生的尊嚴和相互間的信任。

北京某理工大學學生董雲逸今年大四，已經保研的他無須面對找工作的壓力，平時經常忙於打遊戲和參加社團活動，叫外賣、讓人幫忙取快遞對他來說是常事。

董雲逸表示，這不能代表大學生變懶了，校園人口密度高，需求更多樣，學校提供的服務無法滿足所有人的需求，「懶人經濟」的存在是對資源的優化配置。「禁止叫外賣」這樣的規定，他認為過於誇張，「大學生基本上都成年了，不該被這樣管。」

記者走訪發現，北京大部分高校尚未有類似「禁止叫外賣」的規定，相反，北京高校普遍允許外賣人員步行入校、設立快遞櫃集中放置、設置快遞包裝拆卸投放點……

「學生的的消費習慣一定程度上在倒逼學校管理改革，疏的功效顯然大於堵，簡單的一禁了之不能解決根本問題。」董雲逸說。