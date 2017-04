中新網4月28日電 據美國《僑報》報導,近日,一位華裔男子駕車行駛在美國納蘇郡495 高速公路的第39出口時被警方攔截,並被開具總共10張罰單。專業罰單公司負責人提醒民眾,長島地區警方開具罰單數量相比紐約五大區較高,駕車人更應注意謹慎開車。

華裔男子收到的10張罰單。(美國《僑報》/記者王伊琳 攝)

華裔男子收到的10張罰單。(美國《僑報》/記者王伊琳 攝)

這位40歲的華裔男子說,當地時間20日晚間約8點下班后,他駕車從長島回法拉盛,在納蘇郡495 公路行駛至第45出口時,便看見一輛警車緊跟其後,然後開至與他平行的位置。

華裔男子看到警車時很緊張,說自己在這條公路駕駛多年從來沒被警車跟過。他情急之下從快車道(HOV Lane)換了幾條車道停在了公路旁,被警方開具10張罰單,其中包括一張超速(Speed Over 55 Zone)、一張車牌骯髒(No DistinctivePlate/Insecurity/ Dirty)、一張違規併線(Failed to Maintain Lane)與多張不安全換道(Moved from Lane Unsafely) 和併線未打轉向燈(Improper/No Signal)。

他說,自己很冤枉,雖然是有一些超速,但也不至於超得很厲害。他還說,當時警車和他并行,他認為警察要他馬上停下,快車道另一邊是另外方向的高速路沒法停下,只能馬上換了幾條道停下。

華人駕車人在長島495公路上開車,被一次性開具超過10張罰單的案件,近期不在少數,且最少也有7至8張,NYSA 罰單事務辦公室負責人張先生說,在長島之所以會一次性開具多張罰單的一個原因是,長島的罰單都由機器列印,比紐約五大區的手寫方便,快捷得多。

萬通罰單中心的老闆周先生則表示,在長島開車開具多張罰單的原因多樣,除了因機器列印方便之外,駕車人本身也負有相應責任。這位華裔男子看到警車與他并行時不應過於緊張,應該按照正常步驟打信號燈換道停下,或等待警察發出指示要求其停下。如果警察看見駕車人過於緊張時,會懷疑其是否違法駕駛。

其次,有一些警察會專門在快車道蹲點,在快車道行駛的車輛如果一有超速很容易被警察發現。他提醒駕車人應格外小心也要注意與警察的順暢溝通。