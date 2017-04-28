中新網4月28日電 據美國《僑報》報導，近日，一位華裔男子駕車行駛在美國納蘇郡495 高速公路的第39出口時被警方攔截，並被開具總共10張罰單。專業罰單公司負責人提醒民眾，長島地區警方開具罰單數量相比紐約五大區較高，駕車人更應注意謹慎開車。

華裔男子收到的10張罰單。（美國《僑報》/記者王伊琳 攝）

華裔男子收到的10張罰單。（美國《僑報》/記者王伊琳 攝）

這位40歲的華裔男子說，當地時間20日晚間約8點下班后，他駕車從長島回法拉盛，在納蘇郡495 公路行駛至第45出口時，便看見一輛警車緊跟其後，然後開至與他平行的位置。

華裔男子看到警車時很緊張，說自己在這條公路駕駛多年從來沒被警車跟過。他情急之下從快車道(HOV Lane)換了幾條車道停在了公路旁，被警方開具10張罰單，其中包括一張超速(Speed Over 55 Zone)、一張車牌骯髒(No DistinctivePlate/Insecurity/ Dirty)、一張違規併線(Failed to Maintain Lane)與多張不安全換道(Moved from Lane Unsafely) 和併線未打轉向燈(Improper/No Signal)。

他說，自己很冤枉，雖然是有一些超速，但也不至於超得很厲害。他還說，當時警車和他并行，他認為警察要他馬上停下，快車道另一邊是另外方向的高速路沒法停下，只能馬上換了幾條道停下。

華人駕車人在長島495公路上開車，被一次性開具超過10張罰單的案件，近期不在少數，且最少也有7至8張，NYSA 罰單事務辦公室負責人張先生說，在長島之所以會一次性開具多張罰單的一個原因是，長島的罰單都由機器列印，比紐約五大區的手寫方便，快捷得多。

萬通罰單中心的老闆周先生則表示，在長島開車開具多張罰單的原因多樣，除了因機器列印方便之外，駕車人本身也負有相應責任。這位華裔男子看到警車與他并行時不應過於緊張，應該按照正常步驟打信號燈換道停下，或等待警察發出指示要求其停下。如果警察看見駕車人過於緊張時，會懷疑其是否違法駕駛。

其次，有一些警察會專門在快車道蹲點，在快車道行駛的車輛如果一有超速很容易被警察發現。他提醒駕車人應格外小心也要注意與警察的順暢溝通。