中新網4月28日電 據美國《世界日報》報導，19歲的華裔男子范洋溥(Yangpu Fan，音譯)，當地時間26日晚在美國紐約皇后區法拉盛的一間網吧內，因幫朋友出頭，與一名51歲的中年男子發生激烈爭執，不料對方竟對他揮刀猛刺。范洋溥被送醫搶救後於27日凌晨身亡。警方拘捕了犯案后依然坐在網吧電腦前上網的兇嫌。

法拉盛一家網吧發生命案，一名19歲華裔少年被人刺死。（美國《世界日報》/記者牟蘭 攝）

法拉盛一家網吧發生命案，一名19歲華裔少年被人刺死。（美國《世界日報》/記者牟蘭 攝）

據紐約市警109分局消息，26日晚9時多，在位於友聯街近38大道的K&D Internet網吧內，起初是范洋溥的幾位朋友想坐在一排玩團隊網游，要求兇嫌讓出電腦，但被拒絕，隨後幾位青年離開，半小時后帶著范洋溥返回。范洋溥出面與兇嫌爭吵，不料兇嫌暴怒之下掏出隨身攜帶的利刀，刺中范洋溥的左側腹部。

警方表示，范洋溥的朋友並未當場報警，而是將其送到紐約長老會皇后醫院救治，醫生了解情況后報警。范洋溥因傷勢過重，搶救無效，延至27日凌晨3時不治。

圖為事髮網吧（美國《世界日報》/記者牟蘭 攝）

圖為事髮網吧（美國《世界日報》/記者牟蘭 攝）

警方將兇嫌拘捕，並帶回警局問話，隨後移交檢方提控。警方並在網吧內起獲涉案的刀具。知情者透露，兇嫌為韓國裔，名叫Paul Kim，也是案髮網吧的常客。

范洋溥的住處，距離案髮網吧只有幾個街口，網吧的地點也緊鄰轄區109分局。