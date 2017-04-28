中新網4月28日電 據日媒報導，日本水產廳本月27日發表數據稱，資源減少的太平洋藍鰭金槍魚幼魚(不滿30公斤)的國內捕撈量初值達4008噸，首次超過了國際協議年捕撈上限的4007噸。

資料圖：金槍魚

資料圖：金槍魚

報導稱，日本在採取限制的第二年就未能遵守對外承諾。因根據海域不同也有未達到上限的地區，日本水產廳雖然沒有要求全國一律停止作業，但來自嚴格進行資源管理的歐美的壓力必將增大。

據悉，相當於上限的捕撈配額按照捕撈的種類和海域等進行分配。其中，把到6月底的1年作為本次管理期間的沿岸漁業以西日本為主出現「預料外的豐收」(日本水產廳語)，捕撈量在較早時期就出現擴大。

此外，金槍魚進入為捕捉其他魚類而設置的固定漁網的「混合捕撈」情況也很多，推升了總量。按照規定，超過的部分將從下期捕撈配額中扣除。

日本水產廳要求超過上限的四個區域停止作業。太平洋藍鰭金槍魚作為高級壽司原料頗受歡迎，但包括成魚在內的國內捕撈量約佔金槍魚供給量的1.5%，應可避免對家庭餐桌造成影響。

日本水產廳在允許其他的太平洋北部、日本海北部區域繼續作業的同時，要求全國漁民將混捕的金槍魚放回海里等。

對此，鰤魚捕撈盛行的日本富山縣定置漁業協會困惑地表示：「能分開鰤魚和金槍魚的漁網還在開發中。雖被要求不要拿走金槍魚，但是這關係到漁民的生計。」

另一方面，日本水產廳稱「將說明這是竭盡所能的結果，謀求國際社會的理解」。但作為捕撈量最大的國家，日本超過限額一事很有可能在討論長期限制的夏季國際會議上受到批評。

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