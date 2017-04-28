中國計劃2019至2022年前後進行載人空間站組裝建造北京新浪網 (2017-04-28 11:21)
中新網4月28日電 中國載人航天工程辦公室主任王兆耀28日表示，我國完成了空間實驗室階段的飛行任務以後，將全面進入空間站的研製建設，計劃在2019年至2022年前後進行中國載人空間站的組裝建造，在這個期間，要安排若干次的載人飛行。
4月21日，遠望七號船圓滿完成天舟一號貨運飛船海上測控任務。據了解，圓滿完成天舟一號貨運飛船海上測控任務的遠望7號船將調整航向返回中國衛星海上測控部碼頭。路恆 攝
國新辦今日舉行新聞發佈會。會上，有記者提問，在空間實驗室階段完成之後，什麼時候會進行第一次載人飛行建造空間站？最近有報導中國和歐洲在太空方面有一些合作，會不會進行一些永久的月球空間站的建設？還有報導說有可能中國和歐洲在月球空間站上面實現合作，您是否能夠證實？
對此，中國載人航天工程辦公室主任王兆耀作出解答。他介紹，我們完成了空間實驗室階段的飛行任務以後，就要全面進入空間站的研製建設。根據規劃安排，將在2019年至2022年前後進行中國載人空間站的組裝建造。因此，下一次的載人飛行任務的安排將根據建造計劃的需要，在這個期間，要安排若干次的載人飛行，大的規劃是這樣安排的。
關於中歐合作和下一步在月球軌道空間站的合作問題，他表示，我們和歐洲、和歐空局以及義大利航天局等許多家航天機構開展了一些合作交流，並且取得了很好的效果。我們也和歐空局探討了在未來載人航天發展合作發展當中如何加強合作。月球軌道空間站是國際上和中國專家們在研究論證當中的一個技術途徑之一，現在據我們了解，美國、俄羅斯、歐洲，包括中國都對這種利用月球軌道空間站模式實現載人月球探測和將來月球資源開發投入了很多的精力，進行了認證，也很關注。因此，將來在這方面是不是合作，怎麼合作，要就具體的技術方案確定以後，才能來說怎麼合作。
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